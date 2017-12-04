Премьер-министр призвал разработать план внедрения децентрализации

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает участников процесса децентрализации подписать меморандум о среднесрочном плане действий. Об этом он заявил во время выступления на форуме объединенных общин 4 декабря.
«Я считаю, что пришел этап, когда мы должны вместе с вами проработать и подписать меморандум. Меморандум со всеми ключевыми участниками процесса децентрализации местного самоуправления: ассоциациями, правительством, президентом, парламентом, фракциями парламента, экспертами, очень четкий среднесрочный план действий», – отметил он.
«Это должны быть не просто лозунги, это должны быть обязательства», – подчеркнул глава правительства.
В.Гройсман напомнил, что 1 апреля 2014 года был принят первый стратегический документ-концепция, от которой и начался процесс децентрализации.
«Там было совершенно четко написано, кто и за что отвечает, какую модель мы строим», – подчеркнул он.
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