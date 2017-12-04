7 декабря парламент планирует рассмотреть проект Госбюджета, - спикер парламента

Одним из важнейших законопроектов, который Верховный Совет будет рассматривать на текущей пленарной неделе, является проект Госбюджета-2018. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, открывая согласительный совет.
«Я считаю, что это будет очень ответственный и важный шаг Верховного Совета Украины, если мы сможем рассмотреть вопрос Госбюджета и принять бюджет во втором чтении 7 декабря. Не перед Новым годом, как это у нас традиционно бывает, а за долго до завершения пленарных заседаний парламента», - предложил А.Парубий.
По словам спикера, перед рассмотрением проекта Госбюджета-2018 будут внесены изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.
«Я надеюсь, что в этом годы мы сможем бюджет принимать не 4-5 утра, как, к сожалению, у нас это было в традиции, а как говорит Артур Герасимов 2 или 3», - пошутил А.Парубий.
Спикер заявил, что поправок к Госбюджету предложено большое количество, а парламент будет идти по полной процедуре и рассматривать каждую из них.
Кроме того, по словам А.Парубия, неделя начнется с рассмотрения во вторник с утра вопросов ратификаций.
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: