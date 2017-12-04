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7 декабря парламент планирует рассмотреть проект Госбюджета, - спикер парламента

04 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Одним из важнейших законопроектов, который Верховный Совет будет рассматривать на текущей пленарной неделе, является проект Госбюджета-2018. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, открывая согласительный совет.

«Я считаю, что это будет очень ответственный и важный шаг Верховного Совета Украины, если мы сможем рассмотреть вопрос Госбюджета и принять бюджет во втором чтении 7 декабря. Не перед Новым годом, как это у нас традиционно бывает, а за долго до завершения пленарных заседаний парламента», - предложил А.Парубий.

По словам спикера, перед рассмотрением проекта Госбюджета-2018 будут внесены изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

«Я надеюсь, что в этом годы мы сможем бюджет принимать не 4-5 утра, как, к сожалению, у нас это было в традиции, а как говорит Артур Герасимов 2 или 3», - пошутил А.Парубий.

Спикер заявил, что поправок к Госбюджету предложено большое количество, а парламент будет идти по полной процедуре и рассматривать каждую из них.

Кроме того, по словам А.Парубия, неделя начнется с рассмотрения во вторник с утра вопросов ратификаций.

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