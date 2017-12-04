АМКУ удовлетворил жалобу Клиента Pavlenko Legal Group к НАК «Нафтогаз Украины» касательно нарушения в сфере публичных закупок

Адвокат, управляющий партнер Pavlenko Legal Group Александра Павленко успешно представила интересы ООО «Оценочная компания «Аргумент» в рамках рассмотрения жалобы Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) касательно нарушений НАК «Нафтогаз Украины» в сфере публичных закупок услуг по проведению оценки основных средств НАК «Нафтогаз Украины» и стоимости активов ПАО «Укртрансгаз».
В сентябре 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» объявил о закупке услуг по проведению оценки указанных выше активов, в заявленных условиях которой явно усматривалась дискриминация участников рынка оценочных услуг. ООО «Оценочная компания «Аргумент» обратилась в Антимонопольный комитет Украины с жалобой, в результате рассмотрения которой Комитет признал наличие дискриминационных условий и обязал НАК «Нафтогаз Украины» внести изменения в тендерную документацию. Фактически ни одна украинская оценочная компания не отвечала заявленным критериям.
Далее в начале ноября НАК «Нафтогаз Украины» действительно внес изменения в тендерную документацию по указанным Антимонопольным комитетом Украины условиям, однако обнародовал фактически новые тендерные условия, среди которых появились абсолютно новые, ранее не заявленные, однако снова совершенно дискриминационные.
Рынок национальных оценочных компаний в лице ООО «Оценочная компания Аргумент» снова обратилась с жалобой в Антимонопольный комитет Украины.
Итогом рассмотрения жалобы 1 декабря 2017 стало решение Антимонопольного комитета Украины о наличии дискриминационных условий в рамках публичных закупок, оглашенных НАК «Нафтогаз Украины». АМКУ также постановил обязать НАК «Нафтогаз» внести изменения в тендерную документацию.
В рамках заседаний по рассмотрению жалобы адвокатами жалобщика были поданы исчерпывающие доказательства создания НАК «Нафтогаз Украины» искусственных барьеров по недопуску представителей рынка оценочной деятельности.
Напоминаем, что в рамках реформы, проведенной Министерством экономического развития и торговли Украины ранее была проведена реформа в сфере публичных закупок, что повлекло за собой создание правового поля и технических возможностей для проведения прозрачных тендерных процедур всеми государственными компаниями Украины. На данный момент ряд государственных компаний, включая НАК «Нафтогаз Украины», продолжают искусственно создавать неконкурентные условия рынкам, услуги которых закупают.
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