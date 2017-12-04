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Необходимо ликвидировать дублирование функций райсоветов и госадминистраций, - премьер-министр

04 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о необходимости ликвидации дублирования функций районных советов и государственных администраций.

«Нам необходимо ликвидировать дублирование функций районных советов, администраций. В пределах того района, где уже создана 1, 2, 3 и больше территориальных громад, там должно быть повсеместное, полноценное местное самоуправление на базе объединенных территориальных громад», - сказал он в ходе II Всеукраинского форума объединенных громад в понедельник в Киеве.

Премьер отметил, что объединенные громады могут эффективнее кого-либо другого управлять на местах.

По словам В.Гройсмана, необходимо принять закон об административно-территориальном устройстве.

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