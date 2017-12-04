Сегодня 04 декабря 2017 года, 14:34

Валютные заемщики банков-банкротов смогут выкупить свои кредиты за 20%

Валютные заемщики обанкротившихся банков смогут выкупить свои кредиты за 20% от номинальной стоимости.

«В течение 10-12 месяцев фонд выставит на продажу, в том числе на голландский аукцион, права требования по почти 20 тыс неработающих кредитов физических лиц с балансовой задолженностью почти 36 млрд грн», - заявили в Фонде гарантирования.

Еще более 19,5 тыс кредитов с долгом почти 32 млрд грн, которые находятся в залоге Нацбанка, будут выставлены на аукцион после согласования условий продажи с НБУ.

Отмечается, что кредиты будут продаваться по системе голландских аукционов. Начальная цена будет начинаться от номинала, и в случае отсутствия предложений падать в течение дня по 10%, пока не достигнет 20% от номинала. Если упадет ниже, то кредиты будут сформированы в пулы и распроданы оптом профильным инвесторам, то есть коллекторам.

По словам автора, деликатность процесса заключается в том, что такие кредиты для многих профильных инвесторов являются бланковыми (беззалоговыми) и не могут быть выкуплены по высокой цене. Также отмечается, что из-за падения цен на жилье и нескольких волн девальвации тело кредита часто превышает стоимость самого жилья.

Таким образом, абсолютное большинство ипотечных договоров, которые будут выставлены на продажу, вероятно, не попадут в поле зрения коллекторов до тех пор, пока они "не упадут в пулы", и цена на них не опустится даже ниже 20%.

«Это будет означать, что заемщикам придется попрощаться со своим жильем. Самый оптимальный вариант для них - выкупить свои кредиты еще на этапе голландских аукционов за 20-25% стоимости. Законодательство не позволяет заемщикам покупать свои кредиты, однако это могут сделать их родственники», - считает представитель одного из украинских банков.

Фактически приобретение собственного кредита за 20% от номинала - вариант, близкий к закону, который лоббировали валютные заемщики. Он предлагал конвертировать кредиты по курсу 5,05, но его тогда ветировал президент. Однако такие льготы будут доступны только тем заемщикам, которые брали кредиты в обанкротившихся учреждениях, говорится в статье.

«Другой деликатный момент – в одинаковых условиях будут те 2%, которые обслуживали кредиты, и те 98%, которые этого не делали», - добавляет автор.