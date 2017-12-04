Сегодня 04 декабря 2017 года, 13:03

В 2018 году 5% ренты за недропользование направят в местные бюджеты

С 1 января 2018 года в местные бюджеты будет зачисляться 5% рентной платы за пользование недрами. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на II Всеукраинском форуме объединенных общин.

«Для развития ОТГ нужны дополнительные стимулы. Мы планируем дальнейшее увеличение доходной базы местных бюджетов. В связи с этим было принято решение, что с 1 января 2018 года в местные бюджеты будет поступать 5% рентной платы за пользование недрами», - подчеркнул П.Порошенко.

Кроме того, по словам Президента, на следующий год предусмотрена субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ почти в 2 млрд грн. В общем господдержка ОТГ 2018 год составит 18 млрд грн.

Напомним, правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год должно принять решение о установлении минимальной зарплат в 4100 гривен.