Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 декабря 2017 года, 13:03

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В 2018 году 5% ренты за недропользование направят в местные бюджеты

04 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

С 1 января 2018 года в местные бюджеты будет зачисляться 5% рентной платы за пользование недрами. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на II Всеукраинском форуме объединенных общин.

«Для развития ОТГ нужны дополнительные стимулы. Мы планируем дальнейшее увеличение доходной базы местных бюджетов. В связи с этим было принято решение, что с 1 января 2018 года в местные бюджеты будет поступать 5% рентной платы за пользование недрами», - подчеркнул П.Порошенко.

Кроме того, по словам Президента, на следующий год предусмотрена субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ почти в 2 млрд грн. В общем господдержка ОТГ 2018 год составит 18 млрд грн.

Напомним, правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год должно принять решение о установлении минимальной зарплат в 4100 гривен.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 48 (1040) от 28/11/17 Свежий номер

Аграрное право

№ 48 (1040)
Государство и юристы

Платежное поучение

Отрасли практики

Биометрические сданные

Судебная практика

Повышенный иск

Частная практика

Последний СИЗОн

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом