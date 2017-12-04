МЭРТ забраковал законопроект «Покупай украинское, плати украинцам»

Министерство экономического развития и торговли Украины призвало Верховный Совет не принимать законопроект №7206 «Покупай украинское, плати украинцам».
Этот документ, который зарегистрировали десятки народных депутатов, в числе которых Олег Ляшко, Нина Южанина, Сергей Пашинский и другие, предлагает внести изменения в законы о поддержке малого и среднего бизнеса, о внешнеэкономической деятельности и о публичных закупках.
Первый заместитель министра Максим Нефедов считает, что за красивым названием скрывается целый ряд вредных инициатив, из-за которых заказчику придется переплатить до 43% за товар, определенный как «отечественный».
Законопроект вводит обязательное применение понятий «приведенная цена» с учетом местной составляющей, которая требует дополнительного предоставления 23 документов и справок; и «неспециализированные закупки» - перечень товаров, для которых единым критерием оценки будет цена, все другие товары будут оцениваться по другим механизмам. Участник может быть лишен права принимать участие в закупках на 90 дней по непрозрачной и неопределенной процедуре.
По словам М.Нефедова, законопроект прямо нарушает Соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза и создает большие коррупционные риски. Ущерб для государственного бюджета от закупки «отечественных» товаров составит десятки миллиардов гривен.
«Министерство экономического развития и торговли Украины категорически призывает не поддерживать этот законопроект», - подчеркнул М.Нефедов.
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