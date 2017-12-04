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Президент предлагает повысить минимальную зарплату до 4100 грн

04 декабря 2017 года Источник:ДЕЛО

Президент Украины Петр Порошенко считает реальным повысить минимальную заработную плату в Украине до 4100 грн.

«По итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4 тыс. 100 гривен», — сказал П.Порошенко на втором Всеукраинском форуме объединенных громад в Киеве в понедельник.

Напомним, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата составляет 3200 грн. С 1 декабря 2017 года повышен до 1762 грн размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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