Сегодня 04 декабря 2017 года, 11:32

На территории Украины появился первый мобильный центр предоставления админуслуг

4 декабря в рамках II Всеукраинского форума объединенных общин «Инициативы, изменяющие жизнь» вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко представил работу первого на Украине мобильного ЦПАУ.

«Реформа децентрализации – это в первую очередь – развитие человеческого потенциала. Неотъемлемой составляющей этого развития является приближение услуг к человеку и предоставления качественных сервисов. В том числе и административных услуг. Центры предоставления административных услуг являются лицом власти в общинах. Поэтому развитие системы ЦНАП является маркером успешности реформы», - подчеркнул Геннадий Зубко.

Вице-премьер отметил, что уже сегодня внедряется маршрутная карта по созданию разветвленной сети ЦНАП по всей Украине с соответствующей доступностью во времени. «Это является нашим общим с международными партнерами планом на ближайшие три года. Именно в таких центрах украинцы смогут общаться с властью через прозрачные офисы, избегая обращений к чиновникам», - рассказал Геннадий Зубко.

Программа «U-LEAD с Европой» вместе с общиной впервые реализовала модель организации предоставления админуслуг в формате «мобильного офиса». Теперь работники ЦНАП регулярно посещать жителей отдаленных населенных пунктов: в течение недели предусмотрено 5 маршрутов, которые покрывают 20 населенных пунктов. Благодаря мобильному ЦНАП больше 8000 жителей отдаленных населенных пунктов Славутской общины, в том числе пенсионеры и люди с инвалидностью, получат качественный доступ к админуслугам.

«Спасибо партнерам по Программе «U-LEAD с Европой» за поддержку реформы и всестороннюю помощь в реализации планов по развитию сети ЦНАП в общинах. В частности, за поиск и реализацию нестандартных решений, таких как «ЦНАП на колесах», - подчеркнул чиновник.

Напомним, что в рамках направления по улучшению качества местных услуг Программы «U-LEAD с Европой» запланировано открытие 26 ЦНАП в ОТГ Украины. Лучшие практики создания и улучшения качества предоставления административных услуг в ОТГ, которые сейчас нарабатываются и внедряются в 26 общинах пилотной фазы, будут применены ко всем ЦНАП, что откроются или улучшат работу в рамках следующей фазы Программы. Это примерно 600 центров до конца 2020 года.

Первый на Украине мобильный ЦНАП - это специальный автомобиль, полностью оборудовано местами для двух администраторов и трех посетителей, предоставляет 80 услуг в формате «единого окна» непосредственно в поселках и селах. В мобильном ЦНАП предоставляются самые популярные для жителей общины услуги, предусмотрена возможность установки паспортного оборудования, работает терминал для расчетов платежной картой. Плата за оказанные услуги будет поступать в бюджет общины.