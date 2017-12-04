Сегодня 04 декабря 2017 года, 11:32

Хорошие новости от «Юридической практики»

Состоялось первое заседание Пленума Верховного Суда

30 ноября в Кловском дворце прошло первое заседание Пленума Верховного Суда. Председателем ВС избрана Валентина Данишевская – таким образом, впервые в истории независимой Украины наивысшую судебную инстанцию страны возглавила женщина. Также г-жа Данишевская приняла присягу члена Высшего совета правосудия (Председатель ВС входит в состав ВСП по должности). Заместителем Председателя ВС избран Богдан Львов, а на должность секретаря Пленума ВС - Дмитрий Луспенык. Судьи утвердили Регламент Пленума ВС, а также определили дату начала работы ВС – 15 декабря.

Опубликованы новые процессуальные кодексы

28 ноября в газете «Голос Украины» опубликован Закон Украины № 2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Изменения касаются повышения эффективности правосудия, много внимания уделено разделению юрисдикции судов различных специализаций, а также сведению к минимуму злоупотребления процессуальными правами сторон. Также внесены изменения относительно электронного правосудия, усиления роли альтернативных способов разрешения споров, решения вопроса групповых исков и т.д. Закон вступит в силу со дня начала работы ВС (15 декабря), за исключением некоторых положений.

Стартовал прием документов на должности судей Высшего IP-суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на 21 вакантную должность в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности. Срок подачи документов для участия в конкурсе - 15 календарных дней начиная с 01 декабря 2017 года. Для участия в конкурсе кандидат должен соответствовать определенным условиям и представить ряд документов.

Президент подписал закон о защите бизнеса

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования». Среди прочего закон предусматривает, что судебное разбирательство и досудебное расследование автоматически фиксируются с помощью аудио- и видеозаписывающих средств. При проведении обысков обязательно должен присутствовать адвокат. Доказательства, полученные правоохранителями с нарушением этих норм, будут признаны недопустимыми в суде. Правительство, которое готовило изменения, называло закон средством защиты бизнеса от «маски-шоу».

Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса планируют продлить

Мораторий на проверку государственными органами малого и среднего бизнеса должен быть продлен на 2018 год, считает Президент Украины. «Я уверен, что мы вместе с премьер-министром, Кабинетом министров, на именно малый и средний бизнес мораторий на проверки продлим. По крайней мере, я предлагаю проанализировать это», - сказал П.Порошенко. Действующий мораторий на осуществление проверок бизнеса контролирующими органами прекращает свое действие с 1 января 2018 года.

С 1 декабря вырос прожиточный минимум

С первого дня зимы прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 78 грн - до 1 762 грн. Это предусмотрено законом о госбюджете на 2017 год. Согласно закону, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря установлен в размере 1 700 грн (рост на 76 грн), для детей в возрасте до 6 лет - 1 492 грн (на 66 грн), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 860 грн (на 83 грн), для трудоспособных лиц - 1 762 грн (на 78 грн) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 373 грн (на 61 грн). Соответственно, будет произведен пересчет соцпомощи, размер которой зависит от прожиточного минимума.

Усилены гарантии безопасности детей

Официально обнародован и вступил в силу Закон Украины № 2180-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантий безопасности детей». Законом расширен перечень основных направлений госполитики по обеспечению нацбезопасности касаемо: обеспечения защиты детей во время военных действий или вооруженных конфликтов; создания эффективной системы обеспечения реализации и защиты прав ребенка; недопущения насилия в отношении детей; преодоления беспризорности, бродяжничества среди детей; предотвращения социального сиротства и т.д. На Кабмин возложена обязанность разработать законопроект по улучшению соцзащиты семей с детьми и установлению справедливых соцгарантий детям.

НБУ создаст подразделение по защите прав потребителей

Национальный банк презентовал концепцию повышения эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, которая предусматривает создание отдельного подразделения по защите прав потребителей в НБУ. Оно будет отделено от блока пруденциального надзора с целью избежания конфликта интересов между данными функциями. Предложенная концепция будет имплементирована в НБУ после принятия Верховным Советом во втором чтении законопроекта № 2456-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг».

25 декабря будет выходным уже с этого года

Официально опубликован закон, который отменяет выходной день 2 мая и делает 25 декабря праздничным нерабочим днем. Согласно изменениям, Рождество Христово по григорианскому календарю - 25 декабря – будет выходным уже с этого года. А День солидарности трудящихся заменяется Днем труда, и вместо двух выходных (1 и 2 мая) будет только один (1 мая).