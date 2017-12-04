Сегодня 04 декабря 2017 года, 11:32

Суд продолжил рассмотрение материалов по делу Майдана

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры на разрешение о проведении специального (заочного) досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и руководстве расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.

Ожидается, что сегодня суд может завершить исследование всех томов материалов дела.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Майдана.