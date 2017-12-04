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КМУ прогнозирует рост доходов госбюджета до 1,2 трлн гривен

04 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Кабинет министров Украины прогнозирует рост доходов бюджета Украины в 2018 году до 1,155 трлн гривен. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Мы прогнозируем увеличение доходов сводного государственного бюджета от работы национальной экономики до 1,155 трлн гривен по сравнению с бюджетом этого года (974 млрд гривен)”, – заявил он.

Глава правительства отметил, что правительство также рассчитывает на рост экспорта из Украины в 2018 году. Напомним, ранее Гройсман заявил о том, что Кабинет министров ожидает рост внутреннего валового продукта Украины в 2017 году около 2%.

При этом Гройсман допускает рост ВВП в 2018 году более 3%, в случае если действия правительства будут более эффективными. Также в планах правительства увеличение отечественного экспорта до 55,7 млрд долларов в будущем году.

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