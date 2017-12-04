Госстат назвал реальные зарплаты украинцев

В октябре 2017 года в сравнении с сентябрем текущего года реальная заработная плата в Украине уменьшилась на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
В то же время в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2016 года реальная заработная плата в целом по Украине выросла на 18,9%.
Отмечается, что в октябре этого года самый высокий размер средней заработной платы в Украине был зафиксирован в Киеве - 10,792 тысячи грн, в Киевской обл - 6,999 тысячи грн и в Днепропетровской обл - 6,76 тысячи грн.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
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