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Сегодня 01 декабря 2017 года, 18:19

Украина не получит третий транш в размере 600 млн евро

Украина не получит третий транш в размере 600 млн евро из-за невыполнения условий Европейского союза. Согласно сообщению Еврокомиссии, Украина не выполнила четыре необходимых обязательства – запуск проверки электронных деклараций, отмена моратория на экспорт леса-кругляка, проверку информации о конечных владельцах компаний и закон о кредитном реестре НБУ.

«Комиссия не может выплатить Украине третий транш. Однако мы готовы предоставить финансовую помощь Украине при условии выполнения ею необходимых реформ», - сообщают представители Еврокомиссии.

В свою очередь, ЕК призывает Украину сохранить позитивную динамику реформ и не поддаваться внутреннему негативному политическому давлению.

«Мы готовы сделать новые предложения по программе финпомощи в начале следующего года. Однако прежде необходимо провести экономическую оценку относительно внешнего финансирования», - говорится в сообщении ЕК.

Сравнили средние зарплаты на Украине и Европе

Отметим, ранее Украина уже получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро. Главными условиями для траншей ЕС стали реформы в судебной, административной, энергетической сферах, улучшение обстановки для ведения бизнеса, упрощение систем соцзащиты и повышение уровня прозрачности по управлению государственными финансами.