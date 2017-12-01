Сегодня 01 декабря 2017 года, 18:19

Президент анонсировал создание Нацбюро финансовой безопасности

Президент Петр Порошенко анонсировал создание Национального бюро финансовой безопасности Украины. Об этом он сообщил в ходе выступления на бизнес-форуме.

«Мы сейчас шлифуем другой законопроект – о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Бюро отлучит от влияния на экономику и бизнес и ГПУ, и СБУ, и НАБУ, и МВД, – не говоря уже о налоговой то ли полиции, то ли милиции», – заявил глава государства.

Напомним, ранее власти анонсировали создание Службы финансовых расследований. Специалисты уверяют, что новое ведомство должно осуществить переход от силового подхода, как это было в налоговой милиции, к аналитическому.