Сегодня 01 декабря 2017 года, 18:19

НАПК направило в суд протокол касаемо чиновника Нацполиции, получившего подарок стоимостью 160 тыс. грн

Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол относительно чиновника Нацполиции Украины Дмитрия Бута о получении им подарка, стоимостью 160 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Нацагентстве отметили, что протокол об административном нарушении был составлен и направлен в суд против Бута, который является заместителем начальника управления расследования коррупционных преступлений - начальником 1-го отдела Главного следственного управления Нацполиции.

Ранее сообщалось, что чиновник, на которого распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», получил в декабре 2015 года подарок в неденежной форме, стоимостью 160 тысяч гривен от своего близкого человека, чем нарушил требования, установленные абзацем первым части второй статьи 23 указанного Закона.

НАПК дважды вызывало Бута для объяснений, относительно получения ценных подарков, однако он эти вызовы проигнорировал.

В ведомстве пояснили, что ответственность за такой поступок предусмотрена частью первой статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (штраф от 20 до 80 тысяч гривен с конфискацией подарка - ред.).

Как известно, 28 апреля 2016 Окружной административный суд Киева восстановил Дмитрия Бута в должности заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции.

Ранее Бут был уволен якобы за непрохождение аттестации, но он обжаловал это решение в суде.