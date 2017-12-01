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Народные депутаты хотят продлить мораторий на продажу земли

01 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

В Верховном Совете зарегистрирован проект закона о продлении моратория на отчуждение и куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте парламента.

Законопроект был подан 30 ноября, а в данный момент передан на рассмотрение профильного комитета парламента.

Инициаторами законопроекта выступили семь народных депутатов: Сергей Лабазюк (группа Воля народа), Валерий Давыденко, Иван Рыбак, Николай Люшняк, Андрей Кот (фракция Блок Петра Порошенко), Олег Кулинич (группа Партия Видродження), и Артем Витко (фракция Радикальной партии).

Проект закона предлагает продлить мораторий на отчуждение сельхозземель до момента урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельхозназначения и разработки необходимых нормативно-правовых актов, но не ранее 1 января 2019 года.

Как сообщалось, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого парламент в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

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