Спикер Минобороны по вопросам АТО Лысенко стал пресс-секретарем ГПУ

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко принял предложение стать пресс-секретарем Генеральной прокуратуры. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«Уважаемые друзья, коллеги и просто хорошие люди! Недавно генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил мне перейти на Второй, внутренний и не менее важный фронт - отстаивать Закон и Справедливость в борьбе с преступностью, коррупцией и другими проявлениями беззакония в качестве спикера Генпрокуратуры. Я согласился, и поэтому сообщаю о завершении многолетнего пути в статусе спикера по вопросам АТО», - написал А.Лысенко.
Он также отметил, что в должности спикера Минобороны по вопросам АТО, начиная с 2014 года, сделал все возможное для становления и развития системы информирования об агрессии России и добавил, что место спикера не останется пустым.
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