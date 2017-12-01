Сегодня 01 декабря 2017 года, 18:19

Спикер Минобороны по вопросам АТО Лысенко стал пресс-секретарем ГПУ

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко принял предложение стать пресс-секретарем Генеральной прокуратуры. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Уважаемые друзья, коллеги и просто хорошие люди! Недавно генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил мне перейти на Второй, внутренний и не менее важный фронт - отстаивать Закон и Справедливость в борьбе с преступностью, коррупцией и другими проявлениями беззакония в качестве спикера Генпрокуратуры. Я согласился, и поэтому сообщаю о завершении многолетнего пути в статусе спикера по вопросам АТО», - написал А.Лысенко.

Он также отметил, что в должности спикера Минобороны по вопросам АТО, начиная с 2014 года, сделал все возможное для становления и развития системы информирования об агрессии России и добавил, что место спикера не останется пустым.