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Суд в Испании рассматривает запрос об экстрадиции А.Онищенко, - прокурор

01 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

19 октября суд Королевства Испания рассматривал вопрос об экстрадиции Александра Онищенко в Украину. Об этом стало известно в заседании Соломенского суда.

По словам прокурора САП Андрея Перова, суд 19 октября применил к Александру Онищенко меру пресечения в виде условного освобождения. Суд Испании обязал Онищенко первого числа каждого месяца отмечаться в суде, который рассматривает экстрадицию или по месту жительства.

1 декабря Соломенский суд принял жалобу адвоката Онищенко на ходатайство НАБУ об экстрадиции из Испании. Судья Ирина Усатова вынесет решение в понедельник в 10.00.

Адвокат Онищенко Олег Ищенко считает, что НАБУ не имело права направлять запрос в Испанию. Прокурор Перов заявил, что запрос отправила ГПУ, а НАБУ подготовила ходатайство. В итоге стороны спорили об английском переводе слова «ходатайство». Адвокат настаивал, что «ходатайство» НАБУ в английском варианте переводится как запрос.

Как известно, Александру Онищенко сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины, санкциями статьи которых предусмотрен максимальный срок лишения свободы до 15 лет.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый народный депутат отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО «Укргаздобыча» нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем, следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

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