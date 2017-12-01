Сегодня 01 декабря 2017 года, 16:48

В проекте бюджета на 2018 год для создания Службы судебной охраны предусмотрено более 1 млрд. грн, — Зеновий Холоднюк

«За годы независимости Украины очевидным стало то, что качественно и эффективно осуществлять правосудие невозможно без надлежащей охраны судов. Обеспечение общественного порядка в ходе судебных заседаний и защита судей и работников аппаратов судов, — это очень болезненные вопросы. В связи с реформированием правоохранительных органов функция обеспечения охраны помещений судов была возложена на Службу судебной охраны. Государственная судебная администрации (ГСА) Украины совместно с Высшим советом правосудия принимают меры по обеспечению функционирования Службы судебной охраны уже в ближайшее время. В результате в проекте бюджета на 2018 год было предусмотрено более 1 млрд. грн. для создания и начала функционирования этой Службы», — об этом сегодня рассказал председатель ГСА Украины Зеновий Холоднюк, выступая в ходе V международной научно-практической конференции «Судебное администрирование как составляющая реформы правосудия», приуроченной к 15-летию ГСА Украины.

Зеновий Холоднюк также подчеркнул, что общая площадь помещений апелляционных и местных судов (всего их 675) составляет 50% от площади, рекомендованной государственными строительными нормами. Правда, в последние несколько лет, по его словам, ситуация с обеспечением судов надлежащими помещениями заметно улучшилась. «В связи с проведением Национальным банком Украины реформирования деятельности региональной банковской сети в рамках реализации комплексной программы развития финансового сектора государства до 2020 года, освобождаются помещения представительств Нацбанка во всех областных центрах Украины. ГСА Украины инициировала вопрос передачи этих помещений для размещения судебных инстанций. Национальный банк Украины принял решение о бесплатной передаче в сферу управления ГСА соответствующих административных зданий в 16 областях Украины. Благодаря такой передаче, общая площадь государственной формы собственности для размещения судебных учреждений увеличится на 91 тыс. квадратных метров», — сообщил г-н Холоднюк.

Также председатель ГСА Украины отметил, что во всех судах общей юрисдикции уже было заменено 75% металлических заграждений, отделяющие подсудимых, на заграждения из стекла или органического стекла. «До конца 2018 года работа по данному направлению будет завершена: металлические заграждения, отделяющие подсудимых, останутся в истории», — заверил он. Напомним, что этот «прозрачный» атрибут в залах судебных заседаний постепенно начал появляться после вступления в силу в ноябре 2012 года Уголовного процессуального кодекса Украины.