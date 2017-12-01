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Стартовал прием документов на должность судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

01 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

1 декабря стартовал прием документов на должность судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, образованного Указом Президента от 29 сентября.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на 21 вакантную должность в этом суде. Срок подачи документов для участия в конкурсе - 15 календарных дней начиная с 01 декабря 2017 года.

Судьей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности может быть лицо, отвечающее требованиям к кандидатам на должность судьи, по результатам квалификационного оценивания подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности, а также соответствует одной из следующих условий:

• имеет стаж работы в должности судьи не менее трех лет;

• имеет опыт профессиональной деятельности представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного поверенного) не менее пяти лет;

• имеет опыт профессиональной деятельности адвоката по осуществлению представительства в суде по делам о защите прав интеллектуальной собственности не менее пяти лет;

• имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в соответствии с требованиями, определенными пунктами 1-3 настоящей части, не менее пяти лет.

Для участия в конкурсе кандидат должен представить список документов, ранее определенный ВККС.

Стоит отметить, что Высший суд по интеллектуальной собственности определен как один из высших специализированных судов, который будет действовать как суд первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел.

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