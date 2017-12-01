СМИ: Президент подписал закон о защите бизнеса от злоупотреблений власти

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования».
«Я хотел бы сегодня в вашем присутствии в этот торжественный момент подписать этот исторический документ», - сказал П.Порошенко, взял ручку и поставил подпись под законом.
Среди прочего закон предусматривает, что судебное разбирательство и досудебное расследование автоматически фиксируются с помощью аудио- и видеозаписывающих средств. Кроме того, при проведении обысков обязательно должен присутствовать адвокат.
По этому закону, доказательства, полученные правоохранителями с нарушением этих норм, будут признаны недопустимыми в суде.
Кроме того, новый закон вводит наказание в виде ограничения свободы до 5 лет за разглашение данных досудебного следствия, которые унижают человека.
Как известно, законопроект 7275 «О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» 16 ноября приняла Верховный Совет.
Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от «маски-шоу».
По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.
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