Президент присвоил Матиосу звание генерал-полковника юстиции

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главному военному прокурору – заместителю генпрокурора Украины Анатолию Матиосу военное звание генерал-полковника юстиции. Об этом говорится в Указе Президента №395/2017 от 1 декабря опубликован на официальном сайте главы государства.
«Присвоить военное звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиосу Анатолию Васильевичу - заместителю Генерального прокурора Украины - Главному военному прокурору», - сказано в указе.
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