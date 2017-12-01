Определен новый порядок продления предельных сроков для подачи налоговых деклараций

Налоговым кодексом Украины предусмотрена возможность продления руководителем ГФС (его заместителем или уполномоченным лицом) по запросу налогоплательщика предельных сроков для подачи налоговых деклараций, заявлений о пересмотре решений контролирующих органов, заявлений о возврате излишне уплаченных денежных обязательств (пп. 102.6, 102.7 НКУ).
Минфин утвердил новый Порядок (Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка применения норм пунктов 102.6 - 102.7 статьи 102 главы 9 раздела II Налогового кодекса Украины» (№ 861 от 20.10.2017 года) применения указанных норм, определяющий:
• обстоятельства, при которых предельные сроки подлежат продлению, и документальное подтверждение таких обстоятельств;
• требования к содержанию заявления налогоплательщика о продлении предельных сроков и порядок ее представления;
• механизм и сроки рассмотрения заявления налогоплательщика.
Отметим, что штрафные санкции, установленные ст. 120 НКУ, не применяются в течение сроков продления предельных сроков представления налоговой декларации.
При этом приказ ГНАУ № 1044 от 24.12.2010 года, которым утвержден предварительный порядок признан утратившим силу.
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