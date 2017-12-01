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Определен новый порядок продления предельных сроков для подачи налоговых деклараций

01 декабря 2017 года Источник:Динай

Налоговым кодексом Украины предусмотрена возможность продления руководителем ГФС (его заместителем или уполномоченным лицом) по запросу налогоплательщика предельных сроков для подачи налоговых деклараций, заявлений о пересмотре решений контролирующих органов, заявлений о возврате излишне уплаченных денежных обязательств (пп. 102.6, 102.7 НКУ).

Минфин утвердил новый Порядок (Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка применения норм пунктов 102.6 - 102.7 статьи 102 главы 9 раздела II Налогового кодекса Украины» (№ 861 от 20.10.2017 года) применения указанных норм, определяющий:

• обстоятельства, при которых предельные сроки подлежат продлению, и документальное подтверждение таких обстоятельств;

• требования к содержанию заявления налогоплательщика о продлении предельных сроков и порядок ее представления;

• механизм и сроки рассмотрения заявления налогоплательщика.

Отметим, что штрафные санкции, установленные ст. 120 НКУ, не применяются в течение сроков продления предельных сроков представления налоговой декларации.

При этом приказ ГНАУ № 1044 от 24.12.2010 года, которым утвержден предварительный порядок признан утратившим силу.

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