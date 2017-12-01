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Президент пообещал продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

01 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что мораторий на проверку государственными органами малого и среднего бизнеса будет продлен на следующий, 2018 год.

«Я уверен, что мы вместе с премьер-министром, Кабинетом министров, на именно малый и средний бизнес мораторий на проверки продлим. По крайней мере, я предлагаю проанализировать это», - сказал П.Порошенко на встрече бизнеса и власти с участием Президента в пятницу в Киеве.

По его словам, необходимо активизировать реформирование контролирующих органов.

Президент напомнил, что действующий мораторий на осуществление проверок бизнеса контролирующими органами прекращает свое действие с 1 января 2018 года.

«Реформирование органов (контролирующих. – прим. ред.) не завершено, и полчища работников контролирующих органов, не только силовиков, сейчас на низком старте, ждут, когда этот мораторий завершится. Они устали без работы, проголодались по взяткам», - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Верховный Совет 235 голосами приняла законопроект №3153 от 18 сентября 2015 года «Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», в ходе слушаний которого продлила мораторий на осуществление госорганами значительного количества плановых проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.

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