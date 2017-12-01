Сегодня 01 декабря 2017 года, 13:46

«EU-GDPR – это реальный вызов для всех нас», – Андреас Шутц, партнер IP/IT практики венского офиса Taylor Wessing

«Данные — это новая нефть». Такую параллель провел советник, руководитель IP/IT практики Taylor Wessing (Киев) Илларион Томаров открывая 30 ноября мероприятие, посвященное Общему регламенту ЕС по защите персональных данных (GDPR) и тому, какое влияние окажет Регламент на украинские компании. GDPR вступит в силу 25 мая 2018 года и касается всех компаний, которые сотрудничают с гражданами ЕС. Также GDPR внедряет радикальные и широкомасштабные изменения защиты персональных данных для граждан ЕС, посетителей и иммигрантов на территории ЕС.

По словам Иллариона Томарова, мнение о том, что мы пользуемся Gmail, Google Search или Facebook бесплатно – довольно ошибочно: «мы платим за них своими данными, своими «лайками» и «шерами». Партнер IP/IT практики Taylor Wessing (Вена) Андреас Шутц отметил, что GDPR – действительно «горячая» тема в Европе. По его словам, Регламент преследует такие же цели, как и Директива ЕС относительно защиты данных 95/46/ЕС, но достичь этих целей будет намного сложнее. Одной из проблем, по словам спикера, является то, что Регламент не устанавливает правового регулирования как такового – в процессе имплементации каждая страна вправе внедрять свои правила в рамках Регламента с учетом менталитета и культуры страны. «Это реальный вызов для всех нас», – акцентировал Андреас Шутц. Внедрение и исполнение GDPR-правил – это вопрос репутации и публичности, это вопрос политики комлаенса и возможности ведения бизнеса на европейском рынке. Несмотря на то, что Регламент вступит в силу в мае 2018-го, г-н Шутц рекомендует бизнесу готовиться уже сейчас. «Будьте ответственны, прежде всего, перед собой», – акцентировал он.

Другая проблема в том, что имплементация Регламента это не только юридический вызов, но и технический. Андреас Шутц рекомендует определить, относиться ли GDPR к вашему бизнесу (основан в ЕС, предлагаете товары или услуги субъектам данных в ЕС, проводиться мониторинг поведения субъектов данных в ЕС). GDPR расширяет территориальную сферу применения законов о защите данных ЕС.

Регламент определяет такие принципы защиты данных: законность, справедливость и прозрачность (персональные данные должны обрабатываться на законных основаниях, справедливым и прозрачным способом в отношении субъекта данных), ограниченные цели (персональные данные собираются для определенных и законных целей и не обрабатываются способом, не совместимый с этими целями), минимизация данных (персональные данные должны быть адекватными, релевантными и ограничиваться целями их обработки), ограничение на хранение (персональные данные должны храниться в форме, позволяющая идентифицировать субъектов данных не более, чем это необходимо для целей обработки данных), целостность и конфиденциальность (персональные данные должны обрабатываться таким образом, чтобы обеспечить надлежащую их безопасность, включая защиту от несанкционированной или незаконной обработки, а также от случайной потери, уничтожения или повреждения), ответственность (контроллер данных несет ответственность за соблюдение GDPR).

В свою очередь юрист Vostok Games Василий Поп-Стасив подчеркнул, что GDPR-регулирование коснется компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, ІТ-компаний. Он отметил, что ІТ-компании хранят много данных, а некоторая информация хранится без ведома субъекта данных. Но это делается для того, чтобы сделать свой продукт лучше. Василий Поп-Стасив рекомендует переписать Privacy Policy компании с тем, чтобы она отвечала GDPR (сопоставить обработку информации: какие персональные данные вы собираете и обрабатываете; создать механизм получения согласия для каждого типа «чувствительных» персональных данных, предоставить механизм отказа). Также он советует повторно получить от пользователей согласие на обработку данных и предоставить возможность отказа; проанализировать персональные данные и определить какие из них можно считать «чувствительными»; реорганизовать автоматическую обработку данных и внутренние процессы (поддержку) с тем, чтобы они соответствовали требованиям GDPR; проверить своих партнеров; внедрить технические и организационные меры, политику нарушения данных и процедуры уведомления.

Отметим, что штраф за несоблюдение требований GDPR для предприятия составляет до 20 млн евро или 4% от годового мирового оборота компании в зависимости от того, какая из этих сумм является большей.