Сегодня 01 декабря 2017 года, 13:46

Президент планирует подписать закон о сельской медицине в ближайшие дни

Президент Украины Петр Порошенко обещает в ближайшие дни подписать закон о сельской медицине. Об этом он сказал на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве.

«На днях… подпишу закон о сельской медицине. Это особый закон», - сказал Президент

Глава государства подчеркнул, что это особый закон - вопрос жизни или смерти для миллионов украинских граждан, которые живут в сельской местности.

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года Верховный Совет приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117).