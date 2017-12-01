Президент планирует подписать закон о сельской медицине в ближайшие дни

Президент Украины Петр Порошенко обещает в ближайшие дни подписать закон о сельской медицине. Об этом он сказал на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве.
«На днях… подпишу закон о сельской медицине. Это особый закон», - сказал Президент
Глава государства подчеркнул, что это особый закон - вопрос жизни или смерти для миллионов украинских граждан, которые живут в сельской местности.
Как сообщалось, 14 ноября 2017 года Верховный Совет приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117).
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