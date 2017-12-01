Сегодня 01 декабря 2017 года, 13:46

Как повлияют технологии на рынок нотариальных услуг – обсуждают эксперты на форуме

«Профессия нотариуса может воспринять любую технологическую новацию», - отметил президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко, открывая Всеукраинский форум «Нотариат в цифровой экономике», который проходит сегодня в Киеве. Форум посвящен обсуждению цифровых технологий в нотариальной деятельности (в частности, блокчейн), защиты персональных данных, новациям законодательства. Население готово воспринимать цифровые услуги от нотариусов, это уже необратимый процесс, уверена замминистра юстиции Елена Сукманова. По ее словам, следующий год должен стать годом нотариата, и особое внимание следует уделять развитию электронного нотариата.

Две новости для нотариусов сообщил эксперт в сфере цифровых технологий Алексей Конашевич: плохая новость в том, что нотариат будет заменен интеллектуальными электронными системами; но хорошая – то, что Украина пока не находится на передовой инноваций. По мнению эксперта, в нотариате могут применяться технологии блокчейн и искусственного интеллекта. Юридические боты, конечно же, не могут заменить юриста, отметил г-н Конашевич, но уже «наступают юристам на пятки» и в будущем технологии могут пытаться «откусить кусок у нотариата». Старший юрист ЮК Juscutum Нестор Дубневич рассказал о разработке «нотариального бота», который записывает голосовую команду и сохраняет ее, используя блокчейн (например, одно лицо записывает доверенность другому открыть банковский счет, и другое лицо предоставляет эту запись в банке), но на сегодня такой бот слишком футуристический и не используется. В ближайшие годы использование блокчейн в нотариате будет осуществляться по гибридной модели, прогнозирует Егор Стефанович, глава ГО «Электронная Украина», председатель общественного совета при Госагентстве по вопросам электронного управления.

О недавно принятом Законе о электронных доверительных услугах, которых вводит новации в ЭЦП и электронной идентификации, напомнил Юрий Козлов, директор департамента ГП «НАІС». Закон должен поспособствовать прогрессу в данной сфере, в частности, г-н Козлов сообщил о планах разработать сервис электронных доверенностей, если, конечно, он будет востребован гражданами. В свою очередь, управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» Евгений Невержицкий спросил у присутствующих нотариусов, засвидетельствовал ли кто-то хоть раз договор с использованием электронной подписи, и никто не поднял руку в ответ. Такая ситуация, по мнению г-на Невмержицкого, демонстрирует не нежелание нотариусов внедрять технологии, а в целом непонимание людьми возможностей ЭЦП, и в направлении просвещения общественности нужно проводить работу.

Тема уместности и перспектив использования блокчейн и других технологий в нотариате вызвала бурную дискуссию. Так возможно ли будущее без нотариуса? Ближайшее - нет, но плавно передовые технологии все же внедряются в сферу нотариальных услуг, предупредили эксперты.