он же e-mail

Сегодня 01 декабря 2017 года, 12:15

Президент поддерживает законопроект о продлении переходного периода до окончательного формирования Госбюро расследований

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает законопроект, который поможет избежать правового вакуума и продолжит переходный период до момента окончательного формирования Государственного бюро расследований.

«Я, безусловно, поддерживаю законопроект, цель которого избежать правового вакуума и продолжение переходного периода до момента окончательного формирования Государственного бюро расследований», - сказал П.Порошенко на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве.

Он отметил, что прокуратура поможет запуску нового следственного органа и выразил надежду, что со временем на работу в бюро в пределах установленной законом квоты перейдут наилучшие следователи прокуратуры.

Президент также отметил, что Государственное бюро финансовой безопасности, которое существует лишь на уровне законопроекта, должно стать интеллектуальным центром, а его работа должна базироваться на выполнении современных методов уголовного анализа.

П.Порошенко также пообещал, что презентация концепции законопроекта о Государственном бюро финансовой безопасности состоится на встрече с представителями бизнес-ассоциации в пятницу.