Сегодня 01 декабря 2017 года, 12:15

За полтора года задержаны 9 тыс. коррупционеров, - ГПУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитался о работе Генпрокуратуры за полтора года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Полтора года назад перед моей командой стояла задача: демонтировать постсоветскую карательную систему ГПУ, резко активизировать борьбу с коррупцией, дать результат в делах Майдана и сбить разгул преступности. Сегодня, в День прокуратуры могу сказать: мы сделали это. 53 млрд, в тч 80 тыс га украденной земли переданы в бюджет. Следствие по ключевым делам Майдана и по ОЗУ Януковича завершено. Задержаны 9100 коррупционеров, 2800 - в судах, 815 - получили приговор», - написал Ю.Луценко.

Он отметил, что указ Президента о новой символике - не просто смена флага ГПУ, а «финальный шаг ликвидации сталинской модели единоначальной всевластной машины».