Сегодня 01 декабря 2017 года, 12:15

Утверждена новая символика Генеральной прокуратуры

Президент Петр Порошенко утвердил новую символику и флаг Генеральной прокуратуры с серебряным мечом и золотыми весами. Об этом говорится в указах №391-392 от 29 ноября, опубликованных в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовий кур'єр» 1 декабря.

Так, эмблемой ведомства стал круг темно-синего цвета, в центре которого помещено изображение серебряного меча периода княжеской эпохи острием вниз. Меч располагается на золотых весах. В центре эмблемы - малый Государственный Герб Украины, который обрамлен двумя золотыми дубовыми ветками.

Флагом Генпрокуратуры является прямоугольное полотнище темно-синего цвета с эмблемой ведомства. Согласно указу, эмблема должна располагаться в служебном кабинете Генпрокурора, в залах заседаний, на административных строениях и на ведомственных наградах. Флаг устанавливается в кабинете Генпрокурора и используется во время торжественных мероприятий с его участием.

Ранее на эмблеме Генпрокуратуры изображались весы на щите с двумя мечами.

Отметим, что 1 декабря празднуется День работников прокуратуры.