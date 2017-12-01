Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 декабря 2017 года, 12:15

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Утверждена новая символика Генеральной прокуратуры

01 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Президент Петр Порошенко утвердил новую символику и флаг Генеральной прокуратуры с серебряным мечом и золотыми весами. Об этом говорится в указах №391-392 от 29 ноября, опубликованных в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовий кур'єр» 1 декабря.

Так, эмблемой ведомства стал круг темно-синего цвета, в центре которого помещено изображение серебряного меча периода княжеской эпохи острием вниз. Меч располагается на золотых весах. В центре эмблемы - малый Государственный Герб Украины, который обрамлен двумя золотыми дубовыми ветками.

Флагом Генпрокуратуры является прямоугольное полотнище темно-синего цвета с эмблемой ведомства. Согласно указу, эмблема должна располагаться в служебном кабинете Генпрокурора, в залах заседаний, на административных строениях и на ведомственных наградах. Флаг устанавливается в кабинете Генпрокурора и используется во время торжественных мероприятий с его участием.



obse

Ранее на эмблеме Генпрокуратуры изображались весы на щите с двумя мечами.

Отметим, что 1 декабря празднуется День работников прокуратуры.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 48 (1040) от 28/11/17 Свежий номер

Аграрное право

№ 48 (1040)
Государство и юристы

Платежное поучение

Отрасли практики

Биометрические сданные

Судебная практика

Повышенный иск

Частная практика

Последний СИЗОн

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом