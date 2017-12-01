Сегодня правительство рассмотрит правки к госбюджету-2018

Кабинет министров Украины на заседании 1 декабря, которое запланировано на 16:00, намерен рассмотреть подготовку проекта государственного бюджета на 2018 год ко второму чтению в Верховном Совете, а также состояние выполнения задач, определенных планом действий по корпоративному управлению ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представят министр финансов Александр Данилюк и первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Также сегодня правительство планирует утвердить организационную структуру Государственного бюро расследований и типовой порядок проведения открытого конкурса для назначения на должности в Госбюро.
В планах также утверждение нового состава наблюдательного совета по осуществлению контроля за использованием и инвестированием средств финансового резерва, предназначенного для снятия с эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций, а также нового состава Межведомственной комиссии по международной торговле.
Планируется утвердить перечень судов, органов и учреждений системы правосудия, охрана которых осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии.
Также среди запланированных к рассмотрению вопросов деятельности «НАК «Нафтогаз Украины» и «Ощадбанка». Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые изменения.
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