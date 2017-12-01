Сегодня 01 декабря 2017 года, 10:44

Фонд гарантирования продлил ликвидацию трех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию «ЮСБ банка», банка «Финансы и кредит» и банка «Контракт». Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

Согласно сообщению, Фонд продлил ликвидацию «ЮСБ банка» на год до 27 декабря 2018 года, банка «Финансы и кредит» на два года до 17 декабря 2019 года и банка «Контракт» до 10 декабря 2018 года. Фонд также отмечает, что на соответствующий период продлены полномочия ликвидаторов банка.

Напомним, в ходе очищения банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк принял решение о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 8 - в 2017 году. По состоянию на 1 ноября количество работающих на Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.