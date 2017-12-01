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Суд подтвердил незаконность передачи Дельта Банком имущественных прав на 1,3 млрд гривен

01 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Суд подтвердил незаконность передачи Дельта Банком имущественных прав на 1,3 млрд гривен компаниям, аффилированным с ритейлерами электроники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

До введения временной администрации Дельта Банк заключил договор о залоге имущественных прав по кредитам физлиц более чем на 830 млн гривен, который обеспечивал выполнение банком обязательств перед ООО “Фламенко”.

Тогда предмет залога был оценен сторонами в сумме 331,550 млн гривен, то есть почти в 2,5 раза меньше, чем стоимость имущественных прав.

Аналогичный договор был подписан также и с ООО “САВ-Дистрибьюшн” о переуступке права по кредитным договорам, заключенным банком с физическими лицами-заемщиками, общей стоимостью более 560 млн гривен.

По договоренности сторон предмет залога определен в сумме 226 млн гривен, то есть также в 2,5 раза меньше балансовой стоимости.

Уполномоченное лицо Фонда гарантирования обнаружило, что указанные договора являются ничтожными.

Признаки ничтожности указанных договоров подтвердили и соответствующие решения Хозяйственного суда города Киева (дела №910/83/16 и №910/79/16).

Вместе с этим упомянутые судебные решения, вступившие в законную силу, подтвердили принадлежность переданных в залог активов (имущественных прав по кредитам стоимостью более 1,3 млрд гривен) именно Дельта Банку и дают возможность осуществлять беспрепятственно его реализацию.

Полученные средства будут использованы для погашения требований кредиторов банка.

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