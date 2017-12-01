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Нацполиция до конца года намерена закупить 65 кроссоверов на 32 млн грн

01 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальная полиция Украины намерена закупить 65 легковых автомобилей типа “универсал” (кроссовер) на общую ожидаемую сумму 31,957 млн грн (с НДС), сообщается в системе электронных госзакупок.

Согласно объявленному 29 ноября тендеру, срок приема заявок на участие – до 7 декабря. Аукцион намечен на 8 декабря. Срок поставки – 26 декабря текущего года.

Автомобили закупаются по договорной процедуре двумя лотами – 49 ед. на ожидаемую сумму 24,091 млн грн, 16 авто – на 7,866 млн грн.

Кроссоверы с дизельным двигателем рабочим объемом не менее 1460 куб. см., с механической коробкой передач должны соответствовать экологическому стандарту “Евро-5”, выпущены не ранее 2017 года. Гарантийный срок – не менее пяти лет или 100 тыс. км пробега.

Как отмечается на сайте информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, под критерии стоимости (менее 500 тыс. грн за авто) и технические характеристики более всего подходит Renault Duster.

Эксперты напоминают, что Нацполиция уже закупала Renault Duster для разных подразделений, они заменили “древние” УАЗы в райотделах.

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