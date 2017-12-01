Нацполиция до конца года намерена закупить 65 кроссоверов на 32 млн грн

Национальная полиция Украины намерена закупить 65 легковых автомобилей типа “универсал” (кроссовер) на общую ожидаемую сумму 31,957 млн грн (с НДС), сообщается в системе электронных госзакупок.
Согласно объявленному 29 ноября тендеру, срок приема заявок на участие – до 7 декабря. Аукцион намечен на 8 декабря. Срок поставки – 26 декабря текущего года.
Автомобили закупаются по договорной процедуре двумя лотами – 49 ед. на ожидаемую сумму 24,091 млн грн, 16 авто – на 7,866 млн грн.
Кроссоверы с дизельным двигателем рабочим объемом не менее 1460 куб. см., с механической коробкой передач должны соответствовать экологическому стандарту “Евро-5”, выпущены не ранее 2017 года. Гарантийный срок – не менее пяти лет или 100 тыс. км пробега.
Как отмечается на сайте информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, под критерии стоимости (менее 500 тыс. грн за авто) и технические характеристики более всего подходит Renault Duster.
Эксперты напоминают, что Нацполиция уже закупала Renault Duster для разных подразделений, они заменили “древние” УАЗы в райотделах.
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