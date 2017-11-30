Для учебных заведений уменьшена плата за пользование ЕДЕБО

Размер платы для учебных заведений за пользование Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕДЕБО) снижен на 18%. Такой шаг стал возможным благодаря мерам, принятым Министерством образования и науки и государственным предприятием «Инфоресурс» в течение сентября-ноября этого года.
Уже за IV квартал 2017 вузы будут платить 1,62 грн вместо 1,98 грн в расчете на одного студента (учащегося). Оплата за поддержку Реестра учебных заведений также снизится - с 528 грн до 401,40 грн.
Напомним, что по результатам работы независимой комиссии по аудиту вступительной кампании 2017 года, идет подготовка изменений и дополнений в Техзадание для совершенствования программного обеспечения ЕДЕБО.
Сейчас учебные заведения могут присылать свои обоснованные предложения по улучшению работы отдельных функций ЕДЕБО в ГП «ИнфоРесурс» на электронный адрес propoz@inforesurs.gov.ua или по почте по адресу: 03057, г.Киев, ул. А. Довженко, 3.
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