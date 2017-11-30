НАПК взялось за декларации еще двух народных депутатов и двух судей

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций депутатов Алены Кошелевой из фракции Радикальной партии за 2015 и 2016 годы и внефракционного Александра Дубинина за 2016 год. Соответствующее решение было принято на заседании агентства в четверг.
Также НАПК решило полностью проверить е-декларации судей Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка и Кристины Тарасюк за 2015-2016 годы.
Как известно, Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное незаконное обогащение судей Печерского райсуда Киева Кицюка и Тарасюк.
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