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НАПК взялось за декларации еще двух народных депутатов и двух судей

30 ноября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций депутатов Алены Кошелевой из фракции Радикальной партии за 2015 и 2016 годы и внефракционного Александра Дубинина за 2016 год. Соответствующее решение было принято на заседании агентства в четверг.

Также НАПК решило полностью проверить е-декларации судей Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка и Кристины Тарасюк за 2015-2016 годы.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное незаконное обогащение судей Печерского райсуда Киева Кицюка и Тарасюк.

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