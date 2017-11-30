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Сегодня 30 ноября 2017 года, 18:04

В суд за три месяца передали дела о госизмене 10 экс-депутатов из Крыма

За три месяца прокуратура АР Крым направила в суд 10 обвинительных актов за совершение государственной измены бывшими депутатами Севастопольского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам специального предварительного расследования, проведенного следя Сственным отделом Главного УправлениБ Украины в АР Крым в суд направлено очередные обвинительные акты в отношении трех депутатов Севастопольского городского совета, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 депутаты Севастопольского городского совета АР Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.

«В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховного Совета АР Крым о проведении так называемого «общекрымского референдума», результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их противоправное вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации», - добавили в прокуратуре.

Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

«В целом прокуратурой Автономной Республики Крым за последние 3 месяца текущего года в районные суды города Киева направлено обвинительные акты относительно 10 депутатов Севастопольского городского совета», - говорится в сообщении.