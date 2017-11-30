НБУ создаст подразделение по защите прав потребителей

Национальный банк намерен создать подразделение по защите прав потребителей. Так, регулятор презентовал концепцию проекта по повышению эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, основной целью которой является разработка и внедрение комплексной функции регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов.
В Нацбанке отметили, что предложенная концепция предусматривает создание отдельного подразделения по защите прав потребителей в НБУ. Оно будет отделено от блока пруденциального надзора с целью избежания конфликта интересов между данными функциями.
Предложенная концепция будет имплементирована в НБУ после принятия Верховным Советом во втором чтении законопроекта №2456-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг».
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