Сегодня 30 ноября 2017 года, 16:33

Мининфраструктуры создало предприятие для обеспечения кибербезопасности

Министерство инфраструктуры создало генеральный секретариат цифровой инфраструктуры и государственное предприятие, которое будет заниматься вопросами кибербезопасности, сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Об этом сообщается в пресс-релизе Мининфраструктуры.

«Мы пошли на опережение: пока будет принята Концепция защиты критической инфраструктуры, пока будет принят соответствующий закон, министр настоял на создании генерального директората цифровой инфраструктуры. На сегодня уже также создано государственное предприятие, которое будет заниматься вопросами киберзащиты, контроля за пожарно-техногенными ситуациями, физической охраны и обороны объектов критической инфраструктуры», — сообщил он в ходе международного «круглого стола» «Роль и место спецслужб в защите объектов критической инфраструктуры» в Киеве в среду.

По его словам, на данном этапе формируется штат госпредприятия.

«Есть директор, он формирует свою команду. Есть некоторые наработки. Так, они прописали концепцию защиты Одесского порта, порт поддержал эту инициативу. Провели некоторые торги, разработали соответствующий программный продукт и техническое обеспечение. Мы будем инициировать создание общей рабочей группы совместно с представителями СБУ, которые занимаются вопросами кибербезопасности, а также Нацполиции, Государственной службы защиты информации, СНБО. Создадим модель Одесского порта, исходя из имеющихся разработок программного обеспечения, и сымитируем кибератаку, чтобы протестировать систему», — сказал он.

«Чтобы предприятие заработало, выделили около 60 млн грн, это европейский грант», — сообщил Ю.Лавренюк.

Напомним, что 12 октября Служба безопасности Украины и Госспецсвязи выступали с предупреждениями о возможных кибератаках на Украине. В частности, в СБУ тогда предупреждали, что «цели злоумышленников — определенные крупные государственные и частные компании», а основная цель ожидаемых нападений — «нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране».