Сегодня 30 ноября 2017 года, 16:33

Водители платят штрафы за использование «литовских номеров»

Украинцы продолжают платить штрафы за использование автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает Opendatabot.

Первые дела относительно машин с иностранными номерами дошли до высших судебных инстанций. «Владельцев» автомобилей оштрафованы на сотни тысяч гривен.

Состоянию на 22 ноября крупнейший штраф за литовские номера - 3,7 млн гривен. Решение вынес Приморский районный суд г. Одесса.

В то же время Высший административный суд вынес первое решение в отношении собственника такого авто. Согласно ему, гражданин обязан заплатить сумму в 400 тысяч гривен, что равнозначно 300% налоговых сборов, которые он должен был заплатить на границе. Его машина была конфискована.

В решении Киевского апелляционного административного суда штраф за такое нарушение составил 1,7 млн гривен (300% необходимых к уплате в законном порядке таможенных платежей).

17 марта 2015 гражданин Азербайджана ввез на территорию Украины автомобиль Ford Tourneo в режиме временного ввоза до одного года. Через год было установлено, что этим автомобилем управлял гражданин Украины. При нем была доверенность на право использования транспортного средства на территории Украины.

Высший административный суд постановил, что гражданин Украины признан виновным и обязан уплатить 420 тысяч гривен - 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.

Эта история характерна тем, что суды по этому вопросу прошли все судебные инстанции, а значит, окончательное решение можно считать прецедентом, на который будут ориентироваться и другие судьи.

«Если водителя автомобиля на иностранных номерах задерживает полиция, ему необходимо объяснить, что он только управляет данным транспортным на таких-то условиях и показать документы, подтверждающие это. Если водитель будет доказывать, что это его автомобиль, полицейский может вызвать представителя таможенной службы, будет вынужден составить протокол о нарушении таможенного кодекса», - рассказывает адвокат Максим Лазарев.

По данным государственной фискальной службы на конец 2016 года на Украине ввезено на условиях временного ввоза около 600 тысяч автомобилей.

Для понимания, это число автомобилей соответствует количеству всех машин в Киеве.

Напомним, на Украине появились группы угонщиков, которые воруют нерастаможенные авто.

Как сообщалось, народные депутаты подготовили законопроект о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.