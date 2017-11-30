Оглашены результаты тайного голосования за избрания заместителя Председателя ВС: кандидатуру Богдана Львова поддержало 77 «верховных» судей из 111-ти.
Таким образом, главные административные должности в новом ВС - председателя и зампредседателя председателя Суда заняли представители хозяйственной юрисдикции.
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: