Vox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей Подписание и опубликование нового процессуального законодательства Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда Первое решение Верховного Суда Все вышеперечисленное Ничего из перечисленного не считаю главным событием

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