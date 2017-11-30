Пока счетная комиссия изготавливала бюллетени для тайного голосования за избрание заместителя председателя ВС, «верховные» судьи рассмотрели еще один кадровый вопрос. На должность секретаря Пленума ВС путем открытого голосования был избран судья Кассационного гражданского суда в составе ВС Дмитрий Луспенык.
Напомним, что г-н Луспенык ранее был секретарем Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
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