Сегодня 30 ноября 2017 года, 16:33

АМКУ начал исследование рынка оформления украинских загранпаспортов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование рынка оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Сообщается, что АМКУ начало исследование рынка оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в части соответствия требованиям законодательства о защите экономической конкуренции действий учреждений, организаций, субъектов хозяйствования по установке требований к оборудованию и программного обеспечения, необходимого для предоставления услуг по оформлению заказов на изготовление паспорта, а также условий приобретения и подключения к программному обеспечению.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил АМКУ в неэффективной работе.

«Я обеспокоен неэффективной деятельностью Антимонопольного комитета. Вопрос АМКУ выходит на новый уровень опасности. На таможне 30-50 млрд теневых потоков, которые надо было разрушить. Через инновации мы можем разрушить старые коррупционные схемы. Это новое фундаментальное изменение», – отметил В.Гройсман.