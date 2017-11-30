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Украина и ООН подписали Рамочную программу партнерства

30 ноября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Украина и ООН подписали Рамочную программу партнерства на 2018-2022 годы. Соответствующий документ был подписан первый вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым и координатором системы ООН на Украине Нилом Уокером в четверг.

Рамочная программа предусматривает подписание нового стратегического документа на 5 лет для дальнейшего финансирования учреждениями, фондами и программами системы ООН.

Помощь ООН будет предоставляться по четырем направлениям партнерства: 1) устойчивый экономический рост, окружающая среда и занятость; 2) равный доступ к качественным и инклюзивным услугам и социальной защите; 3) демократическое управление, верховенство права и общественное участие; 4) безопасность граждан, социальное единство и восстановление с особым акцентом на востоке Украины.

Ориентировочный объем ресурсов, которые предполагается привлечь на реализацию Рамочной программы, составляет 675,6 млн долл. США.

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