он же e-mail

Сегодня 30 ноября 2017 года, 15:02

В никопольском суде взорвали гранаты

В Никополе Днепропетровской области в местном суде произошел взрыв, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, инцидент произошел в Никопольском районном суде.

«В 11:20 во время слушания дела об убийстве, мужчина вытащил, по предварительным данным, две гранаты и взорвал их», – сообщил Я.Тракало.

«В этом деле трое подозреваемых, сейчас над ними идет суд», – уточнил он.

По словам Я.Тракало, мужчина погиб на месте.

По состоянию на 13:10, за медицинской помощью обратились 10 человек. Сперва сообщалось о 7 пострадавших.

Среди пострадавших - трое подсудимых, они госпитализированы. Также среди пострадавших два конвоира, сотрудник суда-секретарь и одно гражданское лицо.

Речь идет о деле о расстреле мужчины в Никополе, который произошел в 2016 году.Я.

Тракало уточнил, что гранаты подорвал отец человека, об убийстве которого шло слушание. Это произошло после того, как суд в очередной раз перенес заседание.

«И когда на подозреваемых надели наручники, он бросил гранаты», – уточнил представитель Нацполиции.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении дела в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство.