В никопольском суде взорвали гранаты

В Никополе Днепропетровской области в местном суде произошел взрыв, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
По его словам, инцидент произошел в Никопольском районном суде.
«В 11:20 во время слушания дела об убийстве, мужчина вытащил, по предварительным данным, две гранаты и взорвал их», – сообщил Я.Тракало.
«В этом деле трое подозреваемых, сейчас над ними идет суд», – уточнил он.
По словам Я.Тракало, мужчина погиб на месте.
По состоянию на 13:10, за медицинской помощью обратились 10 человек. Сперва сообщалось о 7 пострадавших.
Среди пострадавших - трое подсудимых, они госпитализированы. Также среди пострадавших два конвоира, сотрудник суда-секретарь и одно гражданское лицо.
Речь идет о деле о расстреле мужчины в Никополе, который произошел в 2016 году.Я.
Тракало уточнил, что гранаты подорвал отец человека, об убийстве которого шло слушание. Это произошло после того, как суд в очередной раз перенес заседание.
«И когда на подозреваемых надели наручники, он бросил гранаты», – уточнил представитель Нацполиции.
На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении дела в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство.
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: