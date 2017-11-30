В работе Пленума ВС оглашен перерыв для проведения консультаций относительно кандидатуры заместителя Председателя суда

Новоизбранный Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская попросила своих коллег огласить небольшой перерыв (30 минут) в работе Пленума ВС для того, чтобы провести консультации перед решением следующего кадрового вопроса, заявленного в повестке дня – избрание заместителя Председателя ВС.
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