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Сегодня 30 ноября 2017 года, 15:02

Председателем Верховного Суда избрана Валентина Данишевская

Оглашены результаты тайного голосования за избрание Председателя ВС. Голоса «верховных» судей разделились следующим образом: Валентина Данишевская - 67 голосов; Владимир Кравчук - 21 голосов; Аркадий Бущенко 12 голосов. 11 судей ВС не поддержали никого из кандидатов. Таким образом, впервые в истории независимости Украины наивысшую судебную инстанцию страны возглавила женщина.

Валентина Данишевская приняла присягу члена Высшего совета правосудия. Отметим, что Председатель ВС входит в состав ВСП по должности.

Биографическая справка

Валентина Данишевская родилась 23 марта 1957 года. Юридическое образование получила в Одесском государственном университете им. И.Мечникова. С 1975 года работает по специальности: юридическое обслуживание предприятий, руководство юридическим отделом и ведомственным арбитражем, работа председателем коллегии судей арбитражного суда Запорожской области. Являлась судьей постоянно действующего третейского суда при Ассоциации украинских банков. Имеет право на занятие адвокатской деятельностью с 2003 года.

Валентина Данишевская является учредителем и директором с 2001 года Благотворительной организации «Центр коммерческого права». В 2015 году была избрана в состав общественного совета при Министерстве юстиции Украины.

Валентина Данишевская награждена Почетной грамотой Верховного Совета Украины за активное участие в подготовке законодательных актов, направленных на развитие предпринимательства на Украине, грамотой Государственной регуляторной службы Украины за весомый вклад в реализацию государственной регуляторной политики и дерегуляции хозяйственной деятельности, активную общественную позицию.

Напомним, что по результатам анонимного письменного тестирования г-жа Данишевская набрала 86,25 баллов. Результаты практического задания – 92 балла. Общий результат экзамена – 170,25 баллов. Общий балл по результатам квалификационного оценивания – 778,25 баллов.