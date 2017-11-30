Сегодня 30 ноября 2017 года, 15:02

В Госслужбе по делам ветеранов назвали количество получивших статус УБД с начала АТО

С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе статус участника боевых действий получили около 320 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев.

«Его (статус УБД – прим. ред.) получили почти 320 тысяч участников антитеррористической операции», - сказал И.Мальцев.

По его словам, решение о предоставлении статуса УБД принимают ведомственные комиссии при силовых ведомствах. Информацию об участниках боевых действий вносят в Единый реестр участников АТО, созданный при службе.

Также сотрудники ведомства работают над расширением информационной базы реестра путем добавления информации о лицах со статусами инвалидов войны, членов семей погибших, участников войны, а также определяет потребность и обеспечение жильем, земельными участками, техническими средствами реабилитации, социальными услугами.