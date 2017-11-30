Сегодня 30 ноября 2017 года, 13:32

Проблемы отбора и работы присяжных обсуждают на круглом столе

Функционирование института присяжных в нашей стране, условия их работы и необходимость законодательных изменений обсуждают сегодня в Киеве на круглом столе, организованным Программой USAID «Новое правосудие» в сотрудничестве с Государственной судебной администрацией Украины. Основная проблематика, по мнению участников мероприятия, заключается в отборе присяжных и их пребывании в суде. Так, поскольку на Украине участие в суде присяжных не является обязанностью (как, например, в США), граждане просто не хотят быть присяжными, даже несмотря на предусмотренную денежную компенсацию. «Одна из причин нежелания людей быть присяжными – это отсутствие позиционирования суда присяжных как почетной обязанности», - считает Ульяна Пашинная, советник Программы.

Кроме неполноценного законодательного регулирования, о котором рассказала замруководителя Программы Наталия Петрова, у присяжных существует много проблем на практике. В частности, по мнению заместителя председателя ГСА Людмилы Гизатулиной, в судах должны быть обустроены специальные помещения для присяжных. Отсутствие таких помещений – угроза для беспристрастности присяжных, отметила Ульяна Пашинная, ведь присяжные сейчас в суде пересекаются с судьями, участниками процесса. В судах часто бывает сложно разместить даже работников аппарата, рассказал Владимир Куценко, начальник территориального управления ГСА в Одесской области, но работать в направлении обустройства судов необходимо.

С формированием списков присяжных у местного самоуправления возникает много проблем, рассказал представитель постоянной комиссии Киевгорсовета по вопросам правопорядка. После получения запроса от ГСА Киевгорсовет размещает объявления о наборе присяжных, но желающих очень мало, хотя в идеале на эти места должен быть своеобразный «конкурс», считают в комиссии. Действующие списки присяжных в столичных судах утверждены в прошлом году, хотя статистика заполненности – 30-50% от заявленных судами потребностей. Аутсайдерами являются Днепровский суд (список утвержден лишь недавно), Голосеевский. Также горсовет жалуется на то, что после утверждения списков у местного самоуправления нет никакого контроля за качеством работы присяжных.

В ГСА с пониманием относятся к проблемам местного самоуправления, но все же отмечают, что горсоветы часто затягивают с формированием списка присяжных. По словам начальника юридического управления ГСА Евгения Пристромы, до сих пор нет списков присяжных для некоторых судов по Украине. Приравнение оплаты труда присяжных к оплате работы судей – это хорошо, но теперь нужно двигаться в направлении повышения и профессионального уровня присяжных, акцентировал г-н Пристрома. Присяжные должны быть не просто статистами, отметил начальник ТУ ГСА в Винницкой области Василий Билык, они должны понимать свою миссию, а местное самоуправление – нести ответственность за неформирование списков присяжных. Кроме того, г-н Билык предлагает установить безальтернативные сроки для горсоветов по формированию списков присяжных. Проблемой, которая может возникнуть и отпугнуть людей в их желании стать присяжными, эксперт назвал необходимость электронного декларирования присяжными доходов.

Процедура работы суда присяжных требует модернизации, направленной на снижение количества неудобств для присяжных и обеспечение их беспристрастности, резюмировала Ульяна Пашинная.